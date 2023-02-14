Ольга Орлова озвучила очередные результаты похудения после родов

До прежнего веса знаменитости еще далеко, и она очень скучает по плоскому животу.

Певица и телеведущая Орлова призналась, на сколько ей удалось похудеть после родов. Неделю назад знаменитость во второй раз стала мамой и за это время у нее получилось скинуть семь килограммов.

Однако идеальной цифры на весах, если верить знаменитости, она еще не достигла. Для этого придется избавиться еще от девяти килограммов.

«Поправилась с 45 до 61, сегодня на весах 54», — написала экс-«блестящая» в своих соцсетях.

Общаясь с подписчиками, телеведущая также не стала скрывать, что по большому животу больше не скучает, а вот по плоскому — ностальгия. При этом смирилась, что уходить объемы в талии будут не так быстро. Во-первых, потому что у женщин, переживших кесарево сечение, этот процесс происходит медленнее, чем после естественных родов. Во-вторых, Ольга не любит изнурительных тренировок и контролирует вес в основном с помощью правильного питания.

«Теперь скучаю по плоскому животу, над ним еще работать», — добавила артистка.

Осложняют процесс похудения и отеки, призналась она. Они чувствуются не только по всему телу, но и на лице. В обычном состоянии, пояснила знаменитость, с ней такого не бывает.

Коснулась певица вновь и темы накладного живота. Она заверила подписчиков, что когда-нибудь обязательно покажет видео, снятое во время беременности, и сможет наконец развеять всем сомнения злопыхателей. И некоторые тогда точно поперхнутся ядом, полагает артистка.

Певица Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой «встрече» с новорожденной присутствовал ее отец, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

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