Измотаны борьбой: наследство Майкла Джексона рассорило его детей

Radar Online: наследство Майкла Джексона рассорило его детей

Отношения между детьми Майкла Джексона окончательно испортились из-за непрекращающихся судебных разбирательств вокруг состояния артиста, которое оценивается в 789 миллионов долларов. Об этом сообщило Radar Online.

По данным издания, 28-летняя Пэрис Джексон фактически прекратила нормальное общение со своими братьями — Принсом и Биги. Семейный конфликт обострился после того, как девушка одержала юридическую победу, добившись возврата 625 тысяч долларов в виде бонусных выплат, которые предназначались юристам, управляющим активами певца.

Инсайдеры утверждают, что братья Пэрис измотаны этой борьбой. Они считают, что конфликт давно перестал касаться защиты наследия их отца, превратившись в банальную битву за власть.

Теперь родственники практически не разговаривают друг с другом напрямую, предпочитая вести диалог исключительно через официальных представителей и адвокатов.

Существенное влияние на разрыв связей оказал успех биографического фильма «Майкл», который заработал в прокате более 911 миллионов долларов.

Пэрис открыто критиковала картину, заявляя в социальных сетях, что сценарий содержит недостоверные факты. При этом Принс выступал сопродюсером проекта вместе с душеприказчиками Джоном Бранка и Джоном Макклейном.

Также представители Пэрис настаивают, что она борется за то, чтобы деньги фонда не использовались как личный «кошелек» управляющих наследием артиста.

Несмотря на распри, финансовые отчеты за 2022 год показывают, что наследники продолжают получать огромные суммы. Пэрис было выплачено 3,2 миллиона долларов, Принсу — 3,1 миллиона, а младшему сыну Биги — около одного миллиона.

Всего же с момента смерти Майкла Джексона в 2009 году его активы принесли более трех миллиардов долларов дохода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.