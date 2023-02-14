Более 10 человек пострадали при взрыве газа на стройке в Оттаве

Эфирная новость 23

От взрывной волны разрушились сразу несколько домов. Раненые находятся в больнице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Spencer Colby; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В столице Канады при взрыве газа пострадали 12 человек. ЧП случилось на стройке.

Взрывной волной разрушены несколько домов. Также спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших. Раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Более 10 человек пострадали при взрыве газа на стройке в Оттаве
23:01
На Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска
22:44
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова
22:31
В Коломне полыхает пожар на заброшенном заводе — видео
22:28
Валентинки и романтика: как Эвелину Хромченко поздравили с Днем влюбленных
22:11
В ГД внесли проект обращения в ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023