Более 10 человек пострадали при взрыве газа на стройке в Оттаве
От взрывной волны разрушились сразу несколько домов. Раненые находятся в больнице.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Spencer Colby; 5-tv.ru
В столице Канады при взрыве газа пострадали 12 человек. ЧП случилось на стройке.
Взрывной волной разрушены несколько домов. Также спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших. Раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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