Фильм о группе «Иванушки International» презентуют весной 2024 года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 28

История создания и развития звездного коллектива столь нетривиальна, что удивляет в ней буквально все! Чего же ждать фанатам от новой картины?

Фильм о группе «Иванушки International» презентуют весной 2024 года

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Поклонников музыкальной группы «Иванушки International» ждет большой сюрприз: в марте 2024 года выходит в свет кино об истории создания коллектива. В беседе с «Известиями» продюсер картины Дмитрий Пристансков рассказал о проекте в деталях.

Как удалось выяснить, к съемкам киноленты приступят уже в августе текущего года. Продляться они примерно до сентября. Кто именно будет сниматься в картине — пока секрет. Но Пристансков пообещал, что большую тайну обязательно раскроют через несколько месяцев — в апреле 2023 года.

По словам Дмитрия, в основу сюжета ляжет история четырех подруг, которые с самого детства не представляли жизни без песен «Иванушек». По задумке, в какой-то момент одна из девушек погибает, а остальные решают исполнить общую давнюю мечту — отправиться в фанатский тур за кумирами по югу России.

«Кино о зуммерах и миллениалах. О вечном конфликте мам и дочерей. О ностальгии по нулевым. И о том, что молодость во все времена — прекрасна и бесшабашна. А лето — это маленькая жизнь. И каждый раз ее стоит проживать максимально ярко. И когда тебе 15, и когда 40», — раскрыл несколько деталей Пристансков.

Съемки картины анонсировали еще в ноябре прошлого года. Все локации будут расположены на территории Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная покойного солиста «Иванушек International» Олега Яковлева возобновила битву за его наследство.

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