Отсудила 200 тысяч: возлюбленная Яковлева из «Иванушек» возобновила битву за наследство

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Гражданская жена Яковлева из «Иванушек» выиграла 200 тысяч рублей в суде за наследство

Отсудила 200 тысяч: возлюбленная Яковлева из «Иванушек» возобновила битву за наследство

Фото: www.globallookpress.com / Henri Swzarc

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Многолетняя битва на этот раз поддалась и гражданской жене артиста.

Экс-солист легендарной группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер шесть лет назад, однако битва за его наследство продолжается по сей день. Гражданская жена певца Александра Куцевол отсудила в рамках этого дела 200 тысяч рублей, пишет MK.RU.

Среди главных кандидатов на наследство Олега Яковлева значились Александра Куцевол, племянница Татьяна и друг из университета Роман Радов. Последний по завещанию получил московское имущество артиста — в частности, квартиру на Дербеневской набережной. Там в момент смерти певца жила Александра Куцевол, а затем была вынуждена съехать спустя четыре года.

По данным издания, гражданская жена Олега Яковлева покинула квартиру не с пустыми руками. С собой она вывезла почти все вещи, которые там были, включая мебель и технику. На этом Александра Куцевол не остановилась. Недавно она решила, что раз оплачивала коммунальные услуги за квартиру, то ей должны 200 тысяч рублей. С таким заявлением Куцевол обратилась в суд и выиграла иск.

Олег Яковлев умер в 2017 году. Он был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». На следующий день сердце артиста остановилось. Ему было 47 лет. Прах музыканта захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историю «Иванушек International» покажут в кино.

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