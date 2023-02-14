В ЕК заговорили о восстановлении спроса на газ в Европе: каковы условия?

Еврокомиссия сформулировала положения, при которых страны накроет дефицит газа и резкий скачок стоимости энергоносителей. Кто кому противоречит?

В Брюсселе опасаются, что следующей зимой европейские страны почувствуют дефицит газа и скачок цен на топливо. ЕС прогнозирует — внутренний спрос может сильно превзойти предполагаемый, если последнее снижение оптовых цен отразиться на розничных в Европе, а Китай возобновит импорт газа, передает EADaily.

Большие запасы, теплая погода и высокая мощность зеленой генерации способствовали снижению стоимости газа в ЕС. Текущей зимой цены на энергоноситель были ниже уровня прошлой. Издание сообщает, что оптовые поставки на бирже TTF падали в цене до 620 долларов за тысячу кубометров. Еще августе прошлого года они продавались по 3900 долларов.

Еврокомиссия в своем прогнозе уточняет, что сегодняшние цены на газ в три раза превышают показатели 2019 года. Рост спроса может спровоцировать новый виток в росте цен.

Кроме того, уточняет ЕК, в условиях высокой волатильности (статистический показатель, который характеризует изменчивость цены — Прим. ред.), которая сохраняется на фоне «геополитического напряжения», нельзя исключать возможность резкого скачка цен, который уже наблюдался в прошлом году.

Международное энергетическое агентство заявило, что в 2023 году Европа может столкнуться с дефицитом газа, который составит 57 миллиардов кубометров. В инстанции призвали европейские страны продолжить сокращение потребления. В 2022 году в ЕС одобрили проект добровольного понижения спроса на 15%. В Берлине идею поддержали, и призвали немцев придерживаться уровня в 20%.

Несмотря на то, что ЕС прибегла к покупке энергоносителей у альтернативных поставщиков, выпавшие объемы газа из России компенсировать в полной мере оказалось невозможным.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем ЕС сделал два исключения из потолка цен и эмбарго на российскую нефть.