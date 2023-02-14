Новую детскую поликлинику построили в Давыдовском микрорайоне Костромы, где проживает около 40% населения. Это первая специально построенная отдельно стоящая детская поликлиника в районе.

Новое медицинское учреждение располагает площадью около двух тысяч квадратных метров и рассчитано на обслуживание 11 тысяч маленьких пациентов.

На строительство современного и просторного здания с автономным отоплением из бюджета региона выделили 105 миллионов рублей. Еще около 13 миллионов направили на покупку современного оборудования — аппаратов УЗИ, электроэнцефалографа, кольпоскопа, лазерного коагулятора, аппарата «Видеосон», лор-комбайна и другого. На выделенные городской больницей около пяти миллионов рублей для нового медучреждения закупили мебель, оргтехнику и компьютеры.

Новую специализированную детскую поликлинику построили в Костроме 1/5 Правительство Костромской области 2/5 Правительство Костромской области 3/5 Правительство Костромской области 4/5 Правительство Костромской области 5/5 Правительство Костромской области

Решение о строительстве специализированной детской поликлиники было принято в 2020 году губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, так как прежнее помещение, расположенное в помещении многоквартирного дома на площади всего 270 квадратных метров, уже не справлялось и к тому же не соответствовало нормативам.

Теперь же, благодаря новому помещению появилась возможность разделить потоки пациентов, а для детей с температурой и симптомами заболевания оборудовать кабинет с отдельным входом. Кроме того, площади нового учреждения позволили дополнительно привлечь врачей узких специальностей.

С учетом активного развития города губернатор поручил заложить в проект поликлиники возможность ее дальнейшего расширения. Конструкция здания предусматривает возможность пристроек, а рядом с учреждением зарезервированы необходимые для этого площади.

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