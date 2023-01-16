Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

Новая трасса вскоре соединит скоростные дороги на Санкт-Петербург и Казань.

Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл за пределами МКАД новый участок МСД, который протянулся от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Дорога обеспечит транзит и удобный выезд из города, а в дальнейшем соединит скоростные трассы на Санкт-Петербург и Казань. По словам Собянина, уже к сентябрю трасса должна подойти к Москве.

«Мы со своей стороны Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу. В его составе три участка — сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через Московский скоростной диаметр, — рассказал мэр Москвы.

Новый участок МСД построили на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Как отметил Сергей Собянин, для безопасности пешеходов недалеко от Зенинского шоссе сделали два подземных перехода. А чтобы снизить вблизи шоссе уровень шума, там установили защитные экраны.

Ранее 5-tv.ru писал, что для москвичей и жителей области проезд по МСД будет бесплатным.

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