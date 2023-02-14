Падением младенца на рельсы в Балашихе заинтересовалась прокуратура

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 65

Ребенок был в секундах от смерти, если бы не молниеносная реакция машиниста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;МОСКОВСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Падением коляски с младенцем под поезд в Балашихе заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По информации пресс-службы ведомства, организована предварительная проверка в связи с инцидентом.

Там также уточнили, что ЧП на железнодорожных путях случилось в 14:30 в минувший понедельник на железнодорожной платформе «Заря». В это время коляска с четырехмесячным малышом неожиданно выкатилась на рельсы и опрокинулась. Как раз тот же момент к месту инцидента приближался электропоезд, который своевременно совершил экстренное торможение — локомотив уперся бампером прямо в колеса транспортного средства, ребенок чудом остался жив.

А сотворили невозможное два машиниста — их имена накануне уже озвучили в РЖД, это Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов. Они заметили коляску еще до того момента, как она упала на путях и сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию.

Сейчас представителям транспортной прокуратуры предстоит выяснить, каким образом коляска оказалась на рельсах и как допустила случившееся мама младенца, которая в момент ЧП находилась рядом.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства данного происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал,  что Михаил Ефремов передумал просить суд о смягчении ему наказания за смертельное ДТП. 

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Голая в мимозе: Брухунова показала «горячую» фотосессию в честь Дня влюбленных
17:13
«Вместе преодолеть трагедию»: жители Турции рассказали о работе на месте ЧП
17:05
Армия России уничтожила украинский пункт управления РЭБ в Харьковской обасти
16:57
Не на ровном месте: признает ли НАТО правоту России в конфликте на Украине
16:46
Три гигантские змеи неделями наводили страх и ужас на жителей частного дома
16:38
К общим целям: в Москве проходит марафон «Муниципальный диалог» с участниками из Донбасса

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023