Машинист чудом остановил поезд перед коляской с младенцем в Подмосковье

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 48

За невероятным спасением наблюдали десятки местных жителей, но предотвратить трагедию никому из них было не под силу — до нее оставались доли секунды.

Машинист чудом остановил поезд перед коляской с младенцем в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Чудесное спасение четырехмесячного младенца произошло в подмосковной Балашихе. Только героями громкой и, пожалуй, беспрецедентной истории стали не медики, а машинист электропоезда, сообщает Telegram-канал «Подмосква».

Инцидент успели заснять на камеры местные жители, стоявшие на платформе «Заря». На их глазах в считанные секунды коляска с ребенком каким-то образом выкатилась на рельсы и опрокинулась. А дальше все было как в съемке замедленного действия: прямо на малыша в этот момент надвигался электропоезд, и его судьба уже была предрешена. Свидетелям от беспомощности оставалось только наблюдать за трагедией, до которой оставались доли секунды, а матери младенца — закрыть глаза и падать в обморок. Но катастрофы не произошло — локомотив остановился прямо перед упавшей коляской и уперся бампером в колеса транспортного средства младенца. Чудеса экстренного торможения случились благодаря машинисту, который отличился молниеносной реакцией.

В это мгновение на рельсы кинулась мать, которая схватила ребенка и спряталась под перрон. Предположительно, обошлось без серьезных физических травм. А вот душевные пережили все или почти все очевидцы ЧП, включая пользователей сети.

Главные вопросы у многих из них к матери, которая, предположительно, отпустила коляску, когда покупала билет в кассе. Это обстоятельство никак не оправдывает женщину, уверены, к примеру, подписчики ВК.

«Как же надо отвлечься?»;

«Ну и мать! А коляску на блокировку нельзя было поставить?»;

«Аж дурно стало. Хорошо, что счастливый итог», — пишут пользователи.

Но кроме гнева, сети переполнены восхищением, адресованным машинисту этого самого поезда. Не каждый день и год на железнодорожном транспорте вот так вот спасают людей. Такие подвиги, уверены пользователи, должны быть отмечены высокими наградами. А лучше — памятники при жизни ставить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель с психическими отклонениями на полной скорости влетел в толпу пешеходов в Нью-Йорке.

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