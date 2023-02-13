Михаил Ефремов передумал просить суд о смягчении ему наказания за смертельное ДТП

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 705

Ранее актер подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, чтобы выйти из колонии досрочно. С чем связан отзыв ходатайства — неизвестно.

Михаил Ефремов передумал просить суд о смягчении ему наказания за смертельное ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству, которое он подал с просьбой заменить ему наказание с лишения свободы на принудительные работы. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

«13 февраля в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщили в суде.

Суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам лишения свободы за гибель человека в страшном ДТП, произошедшем 8 июня 2020 года в Москве. Актер, будучи пьяным, вылетел на своем внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада», водитель которого скончался на месте. Помимо алкоголя, в организма Ефремова в момент происшествия также присутствовали наркотические вещества.

Если суд не прекратит ходатайство, поданное адвокатом Ефремова, и ему действительно смягчат наказание на принудительные работы, то актер может выйти из колонии досрочно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов отказался от встреч с журналистами.

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