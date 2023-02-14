Амулеты от сглаза и пенопласт могут быть причиной разрушений тысяч домов в Турции при землетрясении
В образцах фундамента обнаружили посторонние предметы, которые сильно ослабили конструкции зданий.
Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС
В фундаментах зданий, рухнувших после землетрясения в Турции, нашли посторонние предметы. Именно они могли послужить причиной таких многочисленных разрушений. Об этом сообщает ABC Gazetesi.
Специалисты обнаружили в образцах фундаментов амулеты от сглаза, пенопласт и газеты. По их мнению, эти предметы могли значительно ослабить конструкции домов.
«Вещества, выходящие из бетона, ослабляют фундамент зданий, в то время как взятые образцы показали наличие трещин», — отметили эксперты.
Турецкие власти продолжают поиск строителей, из-за халатности которых погибли уже более 31 тысячи человек.
Трагедия произошла 6 февраля. С разницей в более чем девять часов на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Спасатели до сих пор продолжают работать на месте завалов. Среди погибших есть россияне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученый из Турции предугадал землетрясение и в чем была ошибка.
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