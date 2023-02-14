«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 722

Спортсменка Светлана Журова передала слова жены Романа Костомарова о его состоянии

«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

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Олимпийская чемпионка призвала поклонников фигуриста обращать внимание исключительно на комментарии врачей и жены.

Знаменитая спортсменка и депутат Госдумы России Светлана Журова передала слова жены Романа Костомарова Оксаны Домниной. Об этом пишет KP.RU.

Олимпийская чемпионка заметила, что состояние Романа постоянно меняется. Он находится между жизнью и смертью, и даже врачи не могут предугадать осложнения.

По ее словам, его супруга ей написала в день рождения спортсмена.

«В день рождения Костомарова Оксана просто написала мне одно слово „Держимся“. Без подробностей», — сообщила Журова.

Также она добавила, что нельзя сейчас делать никаких выводов о здоровье Костомарова, ведь пока сама Оксана Домнина не скажет, никто ничего не может знать наверняка.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачи борются за его жизнь всеми возможными и невозможными способами — Костомарова подключали к ИВЛ, проводили процедуру ЭКМО и ампутировали часть стопы, чтобы убрать некроз ткани, начавшийся из-за воспалительного процесса в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, каковы шансы Костомарова на полное восстановление после ампутации кистей.

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