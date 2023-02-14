В Коломне полыхает пожар на заброшенном заводе — видео

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Иван Обухов
Иван Обухов 88

В г. Коломна Московской области пожар охватил 900 кв. м. здания ангара на территории бывшего завода

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области; 5-tv.ru

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В здании рухнули перекрытия.

В подмосковной Коломне начался пожар в здании ангара на территории бывшего завода. Огнем охвачено 900 квадратных метров, передает МЧС.

Сообщается об обрушении перекрытий между первым и вторым этажом.

Для тушения пожара на место ЧП выехал пожарный поезд.

К борьбе с огнем привлечено 84 человека и 25 единиц техники.

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