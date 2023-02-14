Снова беременна? У Натальи Подольской заметили округлившийся животик

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 119

Поклонники заподозрили жену Владимира Преснякова Наталью Подольскую в беременности

Снова беременна? У Натальи Подольской заметили округлившийся животик

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Неужели артистка скрывает третью беременность?

Несмотря на то, что певица Наталья Подольская сегодня не празднует День всех влюбленных с мужем и артистом Владимиром Пресняковым, новости о пополнении в их семье разошлись по всему Интернету.

Светская львица Светлана Бондарчук устроили у себя вечеринку, на которую пожаловали и Подольская с Пресняковым. На одном из снимков пользователи социальной сети заметили, как Владимир держит свою руку на округлившемся животе Наталье. Но фотография была не четкая, поэтому никто так до конца и не понял, правда ли артистка может быть беременна.

Естественно, под снимком поклонники тут же начали поздравлять Наталью и желать ей отличной беременности.

Незадолго до этого участница «Фабрики звезд» рассказала, что будет отмечать День всех влюбленных на работе. А в прошлом месяце пара отдохнула на Мальдивах без детей и отлично провели там время.

Певица с 2010 года замужем за Владимиром Пресняковым, в браке у них родились двое сыновей: Артемий и Иван.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Подольская не будет праздновать День всех влюбленных с Пресняковым.

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