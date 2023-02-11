Подольская не будет праздновать День всех влюбленных с Пресняковым

У Натальи Подольской есть планы на 14 февраля и это не времяпровождение с мужем.

Белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская рассказала, как будет праздновать День всех влюбленных. 14 февраля — этот тот самый день, когда влюбленные могут напомнить еще раз о своих чувствах, сходить в ресторан, кино, обменяться подарками и нежностями.

Наталья Подольская рассказала 5-tv.ru, что на этот февральский вечер у нее есть планы, и это не забронированный столик в ресторане, а работа.

«На работе, буду поздравлять с Днем влюбленных. И вечером на работе. Ведь у артистов праздники — это работа. Мы дарим людям праздник, всем влюбленным в том числе», — рассказала Подольская.

Певица с 2010 года замужем за Владимиром Пресняковым, в браке у них родились двое сыновей: Артемий и Иван.

В прошлом месяце пара отправлялась в долгожданный отпуск на Мальдивы, в котором они провели время без детей. Артисты провели незабываемую неделю, выкладывали фото и видео в социальных сетях и радовались возможности побыть вдвоем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пресняков мечтает о дочери от Подольской. У музыканта трое детей, причем старший сын Никита Пресняков от прошлого брака с Кристиной Орбакайте. В откровенном интервью Владимир Пресняков также признался, что лучшее утро — это завтрак с любимыми. Он также признался, что лучшее утро для него — это завтрак с самыми любимыми. Когда за одним столом вся семья, он заряжается энергией и принимается за дела с приподнятым настроением.