Обратите взор в будущее: китайский совет дня на среду, 15 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 февраля?

В среду на очищенное и подготовленное поле придут энергии долгосрочного созидания. День благоприятен для любых, направленных в будущее дел. Время сажать ростки и строить свое благополучие.

Совет дня: в среду обязательно нужно сделать что-то, что потенциально повлияет на ваше будущее. Например, начать обучение, найти новую работу, купить недвижимость или хотя бы открыть депозит.

Предостережение дня: не стоит в среду брать кредиты и соглашаться на трудновыполнимую работу. Это касается в том числе и личной жизни — свадьбы и помолвки, сыгранные в среду могут в будущем принести трудности.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.