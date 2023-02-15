А мы ими орехи кололи: в США объяснили ажиотаж с НЛО «настройкой локаторов»
Белый дом объяснил обнаружение большого числа летающих объектов над США настройкой радаров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Вашингтон объяснил фиксацию большого числа летающих объектов над США уточнением настройки радаров.
Вашингтон сегодня насмешил весь мир, включая союзников по НАТО.
Комментируя новости о массовом нашествии неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США, в Белом доме заявили, что военные просто — цитата — «настроили свои радиолокаторы».
Мол, раньше все это просто не замечали, но после инцидента с китайским аэростатом — технику сделали более чувствительной.
Интересно, что обломки трех сбитых объектов Пентагон до сих пор так и не смог найти, как и ответить на вопрос — что же это было.
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