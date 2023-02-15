Не хочешь — заставим: в Одессе люди в форме грубо задерживают мужчин

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В Одессе прохожие сняли на видео попытку мобилизовать в ВСУ сопротивляющегося мужчину

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Котенко; 5-tv.ru

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Жители города пытаются сопротивляться насильственной мобилизации.

Украинские военкоматы гнут свою линию — личный состав для передовой набирают прямо на улицах, и почему-то большинство видео с грубыми задержаниями мужчин приходит именно из Одессы, которая говорит на русском языке.

На этих кадрах — трое в камуфляже пытаются скрутить одного из горожан, тот сопротивляется изо всех сил, под возмущенные крики сердобольных пенсионерок. 

Другому жителю Одессы повезло больше. Поход за цветами для любимой женщины тоже мог закончиться схваткой с людьми в форме. Но мужчина вовремя заметил сотрудников военкомата, дежуривших у перехода, и успел убежать.

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