Они повсюду: почему таинственные «НЛО» начали атаковать Европу и США

Эфирная новость 37

Таинственные НЛО начали атаковать Европу и США

Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Коллективный Запад» в панике. Почему во всем винят Китай?

Землетрясению в Румынии предшествовало появление неопознанного летающего объекта. Загадочные шары в небе видят сейчас во многих странах — Румыния не стала исключением. Спустя какое-то время летающий объект пропал из видимости, по некоторым сообщениям его могли сбить.

Также неопознанные воздушные шары видели в небе над Киевом — украинские СМИ утверждают, что это аэростаты.
И на этом фоне США и Китай обвиняют друг друга в запуске летающих объектов с целью шпионажа.

При этом Пекин призвал американцев не заниматься вымышленными угрозами, а лучше ответить на вопрос о своей причастности к подрыву газопровода «Северный поток».

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:13
Джиган высказался о разладе в отношениях с Самойловой
10:12
Ревва впервые ответил на обвинения отца в предательстве родины
10:03
Мужчина разозлился на жабу и приготовил из нее блюдо, убившее его собственную дочь
10:01
Дипломаты РФ отвергли обвинения в насильственном перемещении детей с Украины
9:51
Они повсюду: почему таинственные «НЛО» начали атаковать Европу и США
9:49
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023