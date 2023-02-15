Они повсюду: почему таинственные «НЛО» начали атаковать Европу и США
Таинственные НЛО начали атаковать Европу и США
Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru
«Коллективный Запад» в панике. Почему во всем винят Китай?
Землетрясению в Румынии предшествовало появление неопознанного летающего объекта. Загадочные шары в небе видят сейчас во многих странах — Румыния не стала исключением. Спустя какое-то время летающий объект пропал из видимости, по некоторым сообщениям его могли сбить.
Также неопознанные воздушные шары видели в небе над Киевом — украинские СМИ утверждают, что это аэростаты.
И на этом фоне США и Китай обвиняют друг друга в запуске летающих объектов с целью шпионажа.
При этом Пекин призвал американцев не заниматься вымышленными угрозами, а лучше ответить на вопрос о своей причастности к подрыву газопровода «Северный поток».
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