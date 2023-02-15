Романа Костомарова погрузили в медикаментозный сон после резкого ухудшения
Ухудшение состояния спортсмена произошло после ампутации пальцев.
Фото, видео: Максим Шеметов / ТАСС; 5-tv.ru
Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова резко ухудшилось.
По данным источника «Известий», это случилось после ампутации кистей рук.
Спортсмен сейчас не может самостоятельно дышать, есть проблемы с легкими, врачи погрузили его в медикаментозный сон.
За последние недели Костомаров пережил уже несколько сложных операций. Ранее, чтобы спасти ему жизнь, врачи ампутировали фигуристу стопы.
В больнице он находится уже больше месяца. Первоначально попал туда с пневмонией, и его уже вводили в искусственную кому.
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