Все в дом: в России может появиться «народная» ипотека

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«Известия»: в Госдуме предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Примерно 80% недвижимости приобретается с помощью ипотеки.

Народная ипотека со ставкой пять процентов может появиться в России.

С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Причем там предлагают обойтись без бюджетных средств.

Однако по мнению опрошенных экспертов, массовое оформление дешевой ипотеки может привести к повышению ставок по другим кредитам и разгону цен на рынке недвижимости.

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