Гость из космоса: челябинцы отмечают 10 лет с момента падения метеорита

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Иван Обухов
Иван Обухов 23

Фрагмент челябинского метеорита за 10 лет изменил свойства

Фото, видео: Ахметов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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По мнению ученых, упавший в 2013 году метеорит — самый крупный после Тунгусского, долетевшего до нашей планеты в начале ХХ века.

Жители Челябинска отмечают годовщину события, которое за несколько часов прославило столицу южного Урала на весь мир.

Ровно 10 лет назад в небе над городом пронесся метеорит. Сначала горожане заметили яркую вспышку, а затем до земли дошла ударная волна, которой выбило стекла в тысячах зданий.

Дмитрий Зименкин попытался разобраться, какой след в науке, истории и культуре оставило это событие космического масштаба.

 

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