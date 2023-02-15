Гость из космоса: челябинцы отмечают 10 лет с момента падения метеорита

По мнению ученых, упавший в 2013 году метеорит — самый крупный после Тунгусского, долетевшего до нашей планеты в начале ХХ века.

Жители Челябинска отмечают годовщину события, которое за несколько часов прославило столицу южного Урала на весь мир.

Ровно 10 лет назад в небе над городом пронесся метеорит. Сначала горожане заметили яркую вспышку, а затем до земли дошла ударная волна, которой выбило стекла в тысячах зданий.

Дмитрий Зименкин попытался разобраться, какой след в науке, истории и культуре оставило это событие космического масштаба.