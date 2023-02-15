Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Предметом обсуждения станут законы об интеграции новых регионов в правовое поле России.

Госдума и Совет Федерации 22 февраля проведут внеплановое заседание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — цитирует агентство собеседника.

Также стало известно, что на заседании обсудят законы об интеграции новых регионов в правовое поле России, которые должны быть приняты до 1 марта.

Накануне Госдума одобрила во втором чтении ряд поправок об интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую правовую систему. Часть изменений касается социального и медицинского страхования. За жителями новых регионов РФ закрепляются все существующие стандарты начисления пенсий, субсидий, льгот, выплат по больничным листам, а также порядок установления инвалидности.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство жителей проголосовали за присоединение к России. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судей, где заявил о приоритете прав и свобод граждан России, включая жителей новых регионов.

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