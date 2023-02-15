Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 278

Накануне врачам пришлось ампутировать кисти рук спортсмена. Развивающийся в пальцах некроз не удалось остановить без вмешательств.

Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Врачам удалось отчасти стабилизировать состояние фигуриста Романа Костомарова. Небольшие улучшения возникли к утру. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Накануне стало известно, что состояние олимпийского чемпиона резко ухудшилось после удаления кистей рук. Ночью 14 февраля у него поднялась высокая температура. Врачи предполагают, что такую реакцию организм дал на перенесенный стресс.

Позже появилась информация, что Романа Костомарова погрузили в медикаментозный сон после резкого ухудшения. Такое решение врачи приняли по нескольким причинам: кроме прочего, спортсмен не мог самостоятельно дышать из-за возникших проблем с легкими.

На сегодняшний день известно, что фигуристу ампутировали стопу, вторую пришлось частично зачистить. После операции пальцы рук Костомарова начали вызывать опасения у врачей — спортсмен шевелили ими с трудом. К сожалению, спасти их не удалось, и врачи провели операцию для ампутации кистей пациента.

Ранее 5-tv.ru писал, что на теле Костомарова не осталось пораженных участков.

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Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

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