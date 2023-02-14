Убрали весь некроз: какой прогноз дали врачи по состоянию Костомарова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 293

Врачи удалили весь некроз на теле Романа Костомарова

Убрали весь некроз: какой прогноз дали врачи по состоянию Костомарова

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Пальцы рук спортсмена давно вызывали опасения у медиков — чемпион с трудом шевелил ими. К сожалению, кисти пришлось ампутировать, чтобы остановить распространение некроза.

Попавшему в больницу с пневмонией фигуристу Роману Костомарову удалили весь некроз. Известно, что спортсмену ампутировали стопу и зачистили вторую. Пришлось также провести операцию по удалению кистей рук Костомарова, которые давно волновали врачей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно данным собеседника издания, на теле олимпийского чемпиона больше нет пораженных участков. Если распространение некроза остановится, то фигуриста останется лишь снять с ИВЛ.

Кроме того, источник сообщил, что минувшей ночью у Костомарова поднялась температура. Медики предполагают, что так сказывается на организме спортсмена перенесенный стресс. Примечательно, что эмоциональное состояние знаменитости тяжелое. Одна из медсестер сообщила, что пришедший в себя после одной из операций Костомаров «рыдал на всю палату».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Донцова оценила перспективы Костомарова на нормальную жизнь.

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Убрали весь некроз: какой прогноз дали врачи по состоянию Костомарова

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