Безумие на двоих: как будет выглядеть Леди Гага в роли Харли Квинн

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Режиссер «Джокера» показал первый кадр с Леди Гагой в роли Харли Квинн

Безумие на двоих: как будет выглядеть Леди Гага в роли Харли Квинн

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Corner

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Режиссер фильма выложил кадр с певицей ко Дню всех влюбленных.

Режиссер картины «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс выложил в своем личном блоге первый кадр с актрисой и певицей Леди Гагой в роли Харли Квинн.

На фотографии в глаза Леди Гаге смотрит второй персонаж картины Джокер, в исполнении Хоакина Феникса. Подпись под снимком гласит: «С Днем святого Валентина». «Российская газета» опубликовала кадр из фильма.

О том, в чем суть сюжета фильма, пока хранится в секрете. На данный момент известно, что название картины — отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Премьера долгожданного фильма состоится четвертого октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первой картины. Производство сиквела обойдется студии Warner Bros. в 150 миллионов долларов. Причем треть этой суммы уйдет на гонорары режиссеру Тодду Филлипсу, и исполнителям главных ролей — Хоакину Фениксу и Леди Гаге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто получил премию «Золотой глобус» в 2023 году: список победителей.

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