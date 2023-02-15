Безумие на двоих: как будет выглядеть Леди Гага в роли Харли Квинн

Режиссер фильма выложил кадр с певицей ко Дню всех влюбленных.

Режиссер картины «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс выложил в своем личном блоге первый кадр с актрисой и певицей Леди Гагой в роли Харли Квинн.

На фотографии в глаза Леди Гаге смотрит второй персонаж картины Джокер, в исполнении Хоакина Феникса. Подпись под снимком гласит: «С Днем святого Валентина». «Российская газета» опубликовала кадр из фильма.

О том, в чем суть сюжета фильма, пока хранится в секрете. На данный момент известно, что название картины — отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Премьера долгожданного фильма состоится четвертого октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первой картины. Производство сиквела обойдется студии Warner Bros. в 150 миллионов долларов. Причем треть этой суммы уйдет на гонорары режиссеру Тодду Филлипсу, и исполнителям главных ролей — Хоакину Фениксу и Леди Гаге.

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