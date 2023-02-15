Лера Кудрявцева ответила на слухи о своей внезапной смерти: «Гореть в аду!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 43

Лера Кудрявцева ответила на слухи о своей внезапной смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / leratv

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Родственники знаменитости едва не сошли с ума, из-за этого она объявила «войну» автору статьи.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева накануне не смогла промолчать в ответ на очередной фейк в СМИ. На этот раз он касался самой знаменитости — некоторые издания сообщили о ее смерти. Причем ушла в мир иной она якобы в своем доме, в окружении семьи.

Первое, с чего начала свой пост в соцсетях Лера — мат и оскорбления в адрес тех, кто решил заживо похоронить ее. И дело не столько в задетых чувствах, сколько в переживаниях за близких. Последние, по ее словам, едва не сошли с ума.

«Вы просто конченые <…>. Гореть вам в аду только за то, что сестра мама чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари <…>», — разразилась гневом знаменитость.

Поддержать ведущую между тем поспешили ее знаменитые друзья. Яна Рудковская, к примеру, высказалась за необходимость вводить уголовное наказание за такие публикации, а Лера в ответ задалась целью поставить вопрос на повестку.

«Надо поставить вопрос на повестку дня, Ян, нам всем», — добавила она.

Также Кудрявцева сообщила, что ее сотрудники уже удаляют данную статью и ищут ее автора. Сладко ему в ближайшее время не придется, заверила она.

«Этому человеку приедем и леща дадим! Конченые!» — сказала она.

Актриса Алика Смехова полностью согласилась со знаменитостью и посоветовала ей подать в суд на СМИ, такого же мнения и экс-возлюбленный Леры — Сергей Лазарев, разделила шок звезды и певица Валерия. А вот актриса Лариса Гузеева нисколько услышанному не удивилась — она заверила, что и ее, и дочь в СМИ хоронят каждый день, а она «все это им возвращает».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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