Путин по видеосвязи открывает новые объекты здравоохранения в РФ

Сегодня в Мелитополе открылась новая амбулатория. Реконструкция прошла в короткие сроки. И местным жителям теперь доступны современные медицинские технологии. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии — в режиме видеоконференции из Ново-Огарево.

«В этом регионе, как и на Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сфера, в том числе системы здравоохранения. Прошу Министерство здравоохранения и впредь уделять решению этой задачи особое внимание. В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи. Причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и фапов», — подчеркнул глава государства.

Также, заработал новый операционный блок в Липецком областном онкодиспансере. В Нальчике завершена реконструкция городской детской поликлиники, открылись медцентры в Саратовской и Белгородской областях. Были отремонтированы здания, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. И, как отметил президент, работа по программам модернизации в сфере медицины будет продолжена.