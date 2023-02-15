А власти скрывают: Херш обвинил США в замалчивании информации о диверсии на «Северных потоках»

Белый дом разоблачительную статью журналиста не комментирует.

Немецкие СМИ, кажется, начинают о чем-то догадываться — задают все больше вопросов и уточняют детали расследования у Сэймура Херша о том, кто именно виноват в диверсиях на «Северных потоках»! По мнению известного американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии, именно США было выгодно подорвать газопровод. В интервью газете Berliner Zeitung Херш рассказал, что бомбы заложили за несколько месяцев до взрыва. Это произошло во время учений НАТО в Балтийском море. И решение принималось на самом высоком уровне.

«План по взрыву российских трубопроводов был разработан еще в декабре 2021 года. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан созвал представителей ЦРУ, Госдепа и других ведомств… Таким образом президент Байден дал понять, что предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем перестала поддерживать Украину», — рассказал Сеймур Херш.

Журналист считает, что решение президента Джо Байдена взорвать «Северный поток» связано с попыткой ослабить не только Россию, но и Германию. Белый дом разоблачительную статью журналиста не комментирует.

А в НАТО сегодня заявили о намерении лучше защищать свою подводную инфраструктуру.

«Диверсии на „Северных потоках“ напомнили нам об уязвимости. Министры договорились поручить военным рассмотреть варианты защиты. Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО… Это облегчит взаимодействие с промышленным комплексом, объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности», — заявил Столтенберг.