А власти скрывают: Херш обвинил США в замалчивании информации о диверсии на «Северных потоках»

Эфирная новость 35

Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в сокрытии данных о подрыве «Северных потоков»

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Белый дом разоблачительную статью журналиста не комментирует.

Немецкие СМИ, кажется, начинают о чем-то догадываться — задают все больше вопросов и уточняют детали расследования у Сэймура Херша о том, кто именно виноват в диверсиях на «Северных потоках»! По мнению известного американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии, именно США было выгодно подорвать газопровод. В интервью газете Berliner Zeitung Херш рассказал, что бомбы заложили за несколько месяцев до взрыва. Это произошло во время учений НАТО в Балтийском море. И решение принималось на самом высоком уровне.

«План по взрыву российских трубопроводов был разработан еще в декабре 2021 года. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан созвал представителей ЦРУ, Госдепа и других ведомств… Таким образом президент Байден дал понять, что предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем перестала поддерживать Украину», — рассказал Сеймур Херш.

Журналист считает, что решение президента Джо Байдена взорвать «Северный поток» связано с попыткой ослабить не только Россию, но и Германию. Белый дом разоблачительную статью журналиста не комментирует.

А в НАТО сегодня заявили о намерении лучше защищать свою подводную инфраструктуру.

«Диверсии на „Северных потоках“ напомнили нам об уязвимости. Министры договорились поручить военным рассмотреть варианты защиты. Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО… Это облегчит взаимодействие с промышленным комплексом, объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности», — заявил Столтенберг.

 

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.21
0.35 79.57
0.23
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

22:28
Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
22:21
Барбара Брыльска о жизни в российской провинции: «Мне страшно выходить из самолета»
22:12
Оснований — нет: Швейцария отказалась отдавать Украине российские деньги
22:01
Взрывная правда: Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
21:55
«Светлая память дяде Мише»: как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина
21:47
А власти скрывают: Херш обвинил США в замалчивании информации о диверсии на «Северных потоках»

Сейчас читают

Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого
«Тяжелое время»: как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца
Умер отец хоккеиста Александра Овечкина
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023