Десять человек погибли из-за схода лавин в Таджикистане

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Травмы в результате катаклизма получили 12 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Idrees Abbas; 5-tv.ru

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Спасать сегодня пришлось детей и взрослых — в Таджикистане.

Десять человек погибли и по меньшей мере 12 получили травмы — в результате схода лавины в двух областях республики. Разрушены жилые дома и коммуникации в городе Хорог.

Метеорологи предсказали приближение нового мощного снежного циклона. Поэтому спасатели торопятся — нужно успеть до снегопадов.

Из-под завалов удалось вытащить ребенка.

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