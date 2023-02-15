Десять человек погибли из-за схода лавин в Таджикистане

Спасать сегодня пришлось детей и взрослых — в Таджикистане.

Десять человек погибли и по меньшей мере 12 получили травмы — в результате схода лавины в двух областях республики. Разрушены жилые дома и коммуникации в городе Хорог.

Метеорологи предсказали приближение нового мощного снежного циклона. Поэтому спасатели торопятся — нужно успеть до снегопадов.

Из-под завалов удалось вытащить ребенка.