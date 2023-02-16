Это провал: Bloomberg оценил реальную помощь Германии Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 36

Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Это провал: Bloomberg оценил реальную помощь Германии Украине

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Переходя от слов к делу, западные союзники Украины называют все более скромные цифры поддержки режима в Киеве.

Признание властей ФРГ в том, что неонацистский режим в Киеве получит меньше танков, чем им было обещано, указывает на провал попытки укрепить положение украинских боевиков, пишет обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

«Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев сможет рассчитывать только на половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.

Еще раньше официальный Берлин объявил о намерении создать «танковый альянс», который смог бы дать националистам два батальона танков Leopard 2. Согласно немецкой военной доктрине, это означало бы отправку в зону конфликта порядка 90 боевых машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что США отправили на Украину 60 БМП.

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