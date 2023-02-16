«Мы все неидеальные»: Денис Матросов заговорил об изменах в браке

Актер развелся с женой после семи лет брака. Неужели причина в неверности?

Актер Денис Матросов, известный публике по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Кармелита», высказал свое мнение об изменах в браке. Сам артист в конце прошлого года развелся со своей женой Ольгой Головиной, с которой прожил семь лет. Злые языки сразу начали говорить, что брак распался из-за измен Матросова.

«Я не был замечен ни в каких скандальных историях, изменах, о которых почему-то продолжают фантазировать и трезвонить, притом что никогда в жизни никому из своих жен я не изменял», — цитирует 7Дней.ru актера.

При этом Матросов верит, что счастье возможно, приводя в пример своих родителей и бабушку с дедушкой.

«Мы все неидеальные, в браке нужно уметь прощать», — резюмировал актер.

Матросов и Головина долго разбирались из-за ребенка. Ольга через суд пыталась добиться, чтобы сына оставили с ней и назначили алименты. А Матросов просил, чтобы суд разрешил ему общаться с ребенком. Своего он добился — на встречи с сыном суд выделил ему выходные плюс иногда будние дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Дениса Матросова увезла их общего сына в другой город.