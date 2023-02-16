Водитель грузовика погиб после лобового ДТП под Нижним Новгородом

Еще одно серьезное ДТП со смертельным исходом произошло под Нижним Новгородом. Там лоб в лоб столкнулись два грузовика. Предположительно водитель одного из автомобилей уснул за рулем и выехал на встречку. От удара одна машина загорелась, а другая -- перевернулась.

Виновник ДТП погиб на месте, второго водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. За его жизнь борются врачи.