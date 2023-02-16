«Его отец был настоящим русским мужиком»: Россия и США соболезнуют Овечкину в связи с кончиной отца

Родитель воспитал у сына характер, стремление к победам и настоящую любовь к спорту. Незадолго до трагедии Александр бросил все дела и улетел на прощание с папой.

Российские и американские хоккейные и футбольные клубы соболезнуют игроку Александру Овечкину по поводу смерти его отца. Об этом сообщает РИА Новости. Михаила Викторовича не стало накануне на 72-м году жизни.

«Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром. Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», — отреагировали «динамовцы».

Не остался в стороне и клуб Washington Capitals. Там отметили, что Михаил Викторович общался с их поклонниками с удовольствием и любил благодарить за поддержку Александра, которым очень гордился. Также скорбь выразил хоккеист Владислав Третьяк, назвав кончину Овечкина-старшего большой утратой для хоккея.

«Настоящий русский мужик», — сказал Третьяк.

Он добавил, что стремление к победам, любовь к спорту и характер в Александре воспитали именно его родители, за что Третьяк им искренне благодарен.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное семейное видео с Михаилом Овечкиным.