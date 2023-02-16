«Шинник» готовит претензии к отелю после драки с украинским «Минаем»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Ранее конфликт признали исчерпанным — участники потасовки с обоих сторон не выдвинули претензий друг к другу.

«Шинник» готовит претензии к отелю после драки с украинским «Минаем»

Фото: ВКонтакте / ФК «Шинник» Ярославль

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Ярославский футбольный клуб «Шинник» сообщил о подготовке претензий к турецкому отелю, в котором у представителей российской команды произошла массовая драка с украинским «Минаем». Об этом в беседе с ТАСС завил гендиректор ФК «Шинник» Сергей Кулаков.

По его словам, юридический отдел уже начал подготовку обращения. Он отметил, что текст нуждается в переводе с русского на английский язык, что займет некоторые время.

«Пока я ничего не подписывал. В ближайшее время обращение будет подготовлено», —прокомментрова представитель российской команды.

Кулаков добавил, что ярославская команда находится в хорошем настроении и скоро возобновит тренировки. Сейчас игроки «Шинника» отдыхают и находятся в безопасности.

Ранее в пресс-службе ФК рассказали, что бронирование турецкого Royal Seginus состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий безопасности расположения российской команды. Представители ярославского клуба подчеркнули, что любые формы насилия являются неприемлемы, поэтому они выразили готовность отстаивать не только интересы клуба, но и всей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о драке «Шинника» с украинским клубом «Минай».

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