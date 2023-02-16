Всю жизнь с баллоном: врач Авербах раскрыл перспективы больных с фиброзом

Осложнение не поддается лечению, но все может быть гораздо хуже.

Люди, страдающие фиброзом легких, всю жизнь живут на кислороде, то есть с баллоном. В теории это может коснуться и фигуриста Романа Костомарова. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

«Люди с большим поражением легких. Знаете, как в фильмах, ходят с баллоном или на коляске. Кислород с ними постоянно, который можно вдохнуть в случае чего», — сказал собеседник.

Он отметил, что фиброз бывает обычно после туберкулеза, кроме того, чем фиброз больше, тем масштабнее проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о более сильной одышке, болях в грудной клетке.

«Крайне неприятное осложнение, скажем так, не поддающееся лечению», — резюмировал Авербах.

До этого сообщалось, что в состоянии Костомарова медики наблюдают положительную динамику, но воздерживаются от каких-либо прогнозов, поскольку ситуация может измениться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова.