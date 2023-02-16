Всю жизнь с баллоном: врач Авербах раскрыл перспективы больных с фиброзом

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 55

Врач Авербах: людей с фиброзом может ждать на всю жизнь кислородный баллон

Фото, видео: Алексей Куденко / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Осложнение не поддается лечению, но все может быть гораздо хуже.

Люди, страдающие фиброзом легких, всю жизнь живут на кислороде, то есть с баллоном. В теории это может коснуться и фигуриста Романа Костомарова. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

«Люди с большим поражением легких. Знаете, как в фильмах, ходят с баллоном или на коляске. Кислород с ними постоянно, который можно вдохнуть в случае чего», — сказал собеседник.

Он отметил, что фиброз бывает обычно после туберкулеза, кроме того, чем фиброз больше, тем масштабнее проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о более сильной одышке, болях в грудной клетке.

«Крайне неприятное осложнение, скажем так, не поддающееся лечению», — резюмировал Авербах.

До этого сообщалось, что в состоянии Костомарова медики наблюдают положительную динамику, но воздерживаются от каких-либо прогнозов, поскольку ситуация может измениться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
У Романа Костомарова могут полностью отказать легкие
15:02
«Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США
14:57
Ничего общего: почему сын Агурбаш держится в стороне от артистки
14:42
Всю жизнь с баллоном: врач Авербах раскрыл перспективы больных с фиброзом
14:33
Водитель грузовика погиб после лобового ДТП под Нижним Новгородом
14:25
Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на СП

Сейчас читают

Это — знак? Политолог Денисов назвал последствия встречи главы МИД Израиля с Зеленским
Не фиброз? Какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова
В Москве прощаются с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023