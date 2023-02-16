В ЛНР нашли документы об участии USAID в дестабилизации на Украине

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Основная цель американцев — затуманить разум молодежи, которая должна быть готова к любым провокациям.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Западные структуры годами проводили системную работу по дестабилизации обстановки на востоке Украины. Новые доказательства этому обнаружил в Луганской республике спецназ Росгвардии.

Эта антироссийская литература использовалась в пропагандистской работе с главами местных администраций и, в первую очередь, с молодежью.

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В ЛНР нашли документы об участии USAID в дестабилизации на Украине

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