В ЛНР нашли документы об участии USAID в дестабилизации на Украине

Западные структуры годами проводили системную работу по дестабилизации обстановки на востоке Украины. Новые доказательства этому обнаружил в Луганской республике спецназ Росгвардии.

Эта антироссийская литература использовалась в пропагандистской работе с главами местных администраций и, в первую очередь, с молодежью.