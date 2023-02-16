В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот

Эфирная новость 19

В Петербурге на масштабную реставрацию закрываются Московские Триумфальные ворота

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Это самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей.

В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот, которая займет больше полутора лет.

Арку воздвигли в 1838 году в честь подвигов наших войск в русско-персидской и русско-турецкой войнах. До сих пор это — самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей.

А для того времени триумфальные ворота были небывалым достижением техники и архитектуры. Их высота 23 метра, длина 36-ть метров. В 1936 году — при реконструкции Московского проспекта — ворота разобрали, но потом восстановили.

Последняя реставрация была 20 лет назад. В этот раз планируют отремонтировать в мастерских некоторые элементы — это 30 скульптур, буквы и чугунные детали.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:39
«Странные мистические совпадения»: Киркоров рассказал о смерти близкого человека
22:23
В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот
22:11
Новый сервис «Подтвержденное фото» появился на «Госуслугах»
21:58
Эстония с двумя «Эс»: Таллин выдворил из страны русского борца с нацизмом
21:45
«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург
21:31
Крепитесь! Названы самые несчастливые мужские и женские имена

Сейчас читают

«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023