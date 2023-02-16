Ученые предрекают экокатастрофу из-за нашествия птиц в Мексике
Почему пернатые ведут себя так странно? Орнитологи бьют тревогу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / S. Ziese; 5-tv.ru
Один из городов Мексики атаковали неожиданные гости! Сотни птиц захватили улицы — они обосновались в парках, на окнах и дорогах, что сильно осложнило движение для пешеходов.
По словам орнитологов, такое нашествие пернатых может говорить о скором приближении экологического кризиса. Согласитесь — очень похоже на сцену с совами из «Гарри Поттера».
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