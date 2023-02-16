Ученые предрекают экокатастрофу из-за нашествия птиц в Мексике

Один из городов Мексики атаковали неожиданные гости! Сотни птиц захватили улицы — они обосновались в парках, на окнах и дорогах, что сильно осложнило движение для пешеходов.

По словам орнитологов, такое нашествие пернатых может говорить о скором приближении экологического кризиса. Согласитесь — очень похоже на сцену с совами из «Гарри Поттера».