Второй Чернобыль? Что грозит жителям Огайо после разлива цистерны с химией

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 460

Биолог Гашев: продукты горения в Огайо могут быть очень опасны для человека

Фото, видео: Reuters / NTSBGov; Source: Reuters; ВКонтакте / id4191133; 5-tv.ru

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Винилхлорид считается канцерогеном, который врачи напрямую связывают с развитием опухолевого процесса.

В США, в штате Огайо, произошла настоящая экологическая катастрофа, однако власти умалчивают это и ссылаются на то, что в поездах, сошедших с рельсов, была просто «бытовая химия». Над головами местных жителей уже нависло черное небо. О том, насколько это опасно и что сейчас может содержаться в воздухе, рассказал завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ, биолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ Сергей Гашев.

По его мнению, в воздухе могут содержаться опасные для людей и животных канцерогенные вещества. Например, винилхлорид. А он считается канцерогеном, который врачи напрямую связывают с развитием опухолевого процесса.

«Любые продукты горения содержат в себе канцерогенные вещества, часть из них могут быть ядовитыми», — говорит биолог.

По сообщениям местных СМИ, в районе городка Восточная Палестина более четырех тысяч жителей жалуются на проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз. Многие люди живут всего в трех километрах от происшествия.

Гашев предположил, что в воздухе в Огайо сейчас могут присутствовать кислород, углекислый газ и окись азота.

«Они могут раздражать слизистые рта, носа, глаз, дыхательные пути. Также вызывать различные аллергии», — заключил эксперт.

Весь вопрос, по мнению биолога, в количестве разлитых химикатов. Плюс ко всему, важно понимать, какие в той местности были погодные условия и омывалось ли после происшествия все дождем.

К слову, в Китае уже назвали бедствие в США «вторым Чернобылем».

В Восточной Палестине, Огайо, 50 вагонов грузового поезда, перевозившего ядовитый винилхлорид и другие опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся. Пути долгое время были заблокированы, а пожар продолжался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огромная цистерна с отравляющими веществами вспыхнула в штате Оклахома.

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