ВСУ атаковали лицей в Енакиево ракетами из HIMARS

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Здание образовательной организации буквально сравняли с землей.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Украинские боевики за последние сутки несколько раз обстреляли из тяжелой артиллерии Донецкую республику. Десятки снарядов они выпустили по жилым кварталам самого Донецка и по селам Яковлевка и Минеральное.

В городе Енакиево — ВСУ, буквально, сравняли с землей местный лицей информационных технологий, прицельно ударив по нему из американской системы HIMARS. Это произошло еще ночью, поэтому ни дети, ни сотрудники учебного заведения не пострадали.

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