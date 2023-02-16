ВСУ атаковали лицей в Енакиево ракетами из HIMARS
Здание образовательной организации буквально сравняли с землей.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Украинские боевики за последние сутки несколько раз обстреляли из тяжелой артиллерии Донецкую республику. Десятки снарядов они выпустили по жилым кварталам самого Донецка и по селам Яковлевка и Минеральное.
В городе Енакиево — ВСУ, буквально, сравняли с землей местный лицей информационных технологий, прицельно ударив по нему из американской системы HIMARS. Это произошло еще ночью, поэтому ни дети, ни сотрудники учебного заведения не пострадали.
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