Украинские боевики за последние сутки несколько раз обстреляли из тяжелой артиллерии Донецкую республику. Десятки снарядов они выпустили по жилым кварталам самого Донецка и по селам Яковлевка и Минеральное.

В городе Енакиево — ВСУ, буквально, сравняли с землей местный лицей информационных технологий, прицельно ударив по нему из американской системы HIMARS. Это произошло еще ночью, поэтому ни дети, ни сотрудники учебного заведения не пострадали.