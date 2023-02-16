«Я должен»: зачем попавший под санкции Киркоров уехал в США
Знаменитость утверждает, что отправился в Штаты не для развлечений. Какие дела у отца отечественного шоу бизнеса на территории недружественного государства?
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Попавший под американские санкции певец Филипп Киркоров вернулся из США. Артиста потребовали объясниться за поездку. Сайт dni.ru назвал причину противоречивого путешествия Киркорова.
По словам исполнителя, он еще в молодости проникся западной культурой: американский флаг, джинсы, жвачка — все из Нового света казалось ему невероятно клевым. Однако сейчас, уверяет Киркоров, общественность смотрит косо на такую атрибутику, даже музыку начала случать сделанную в России.
Сам Киркоров от любви к Америке не отказался. Его решение не поменял даже акт США с фамилиями людей, якобы нарушившими права человека, в который попал и он сам. Однако, судя по тому, что Киркоров только вернулся из Штатов, въезд на территорию США ему не запретили.
«Мне нравится приезжать в цивилизованную и музыкально образованную страну, чтобы учиться там делать шоу. Посетить музыкальную премию „Грэмми“, сходить на Бродвей, где идут лучшие мюзиклы, посмотреть шоу в Лас-Вегасе, чтобы извлечь опыт, перенести его сюда и создавать шоу, которые будут радовать русского зрителя в момент импортозамещения. Где-то же должен я черпать эти знания, если у нас их получить невозможно?!», — пояснил певец.
Филипп Киркоров заметил, что осуждать его за путешествия бестактно, ведь он артист и за границей не развлекается. Кроме того, шоппинг не является главной целью его поездок — все вещи ему и так привозят в Россию.
«Могу себе это позволить. Я еду не себя показать, а чему-то научиться», — заключил музыкант.
Примечательно, что у российского артиста есть недвижимость в Майами. Американский коттедж в элитном районе со знаменитыми соседями Киркоров приобрел 16 лет назад. Близкая подруга артиста — диджей Катя Гусева рассказывала, что роскошная вилла насчитывает восемь спален, бассейн и гостевой домик. Так же на участке есть зона барбекю и поле для гольфа, а среди пальм бегают живые игуаны.
Ранее 5- писал, что Киркоров выиграл суд у рыбака из Саратова.
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