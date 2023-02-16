Его невозможно забыть: как Москва прощалась с режиссером Вадимом Абдрашитовым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58

Режиссера Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище. Ему было 78 лет.

Сегодня состоялась церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, куда прибыли деятели культуры и артисты.

В Доме кинематографистов собрались более 200 человек: Карен Шахназаров, Алексей Учитель, Леонид Ярмольник, Юлия Меньшова и многие другие.

Попрощаться с ним пришли больше 200 человек, в том числе коллеги, ученики, близкие и знакомые артиста. Среди них — режиссеры режиссеры Карен Шахназаров, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Ренат Давлетъяров, Всеволод Шиловский.

Также проводить в последний путь деятеля культуры пришли и артисты Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник, Валерий Баринов, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Татьяна Друбич.

Вадим Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля, ему было 78 лет. Свой творческий путь выбрал не сразу — сначала получил химико-технологическое образование в Москве, после еще года трудился на Московском электроламповом заводе и только потом получил диплом Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1974 года работал на «Мосфильме». Его картина «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все последующие десять фильмов режиссер также снимал по сценариям Миндадзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прощались с режиссером Вадимом Абдрашитовым.

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