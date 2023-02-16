В Москве прощаются с режиссером Вадимом Абдрашитовым

В Москве провожают в последний путь легенду советского и российского кинематографа Вадима Абдрашитова, которого не стало 12 февраля. Церемония проходит в Центральном доме кинематографистов.

В это день здесь собрались родные, близкие и коллеги режиссера. Кому-то из них посчастливилось поработать с мастером и просто с человеком с большой буквы. Далеко не в каждом таланте уживается все самое лучшее, что может быть в человеке, но Абдрашитову природа дала все сразу — ум, характер, гениальность, доброе сердце, мужество, скромность, плюс к этому много приобретенных ценных качеств. Совести, порядочности, умению уважать и ценить других — всему этому тоже можно было учиться у режиссера.

На этом багаже и строились его работы, что ни картина — то это все про высший смысл бытия, мораль, выбор, добро, справедливость. Абдрашитов так тонко умел заглядывать человеку в душу и так филигранно раскрывать ее — тут и психолог бы мог позавидовать, белой завистью, конечно.

Поверхностность вообще не его конек: копать — так глубоко, создавать — так с полной самоотдачей, думать — так до выноса мозга. Результат на лицо — «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум», «Время танцора» — все это золотая коллекция мастера и отражение его души. Таким работам не пылиться на «полке»: мода на хайп рано или поздно пройдет, на талант — никогда.

И пусть в последнее время режиссер не снимал, зато не изменил себе. Не умел, не хотел и не пытался. Таким — глубоко порядочным, принципиальным и человечным — запомнят Абдрашитова все те, кому выпала удача с ним дружить, работать, да и просто общаться.

Вадим Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля, ему было 78 лет. Свой творческий путь выбрал не сразу — сначала получил химико-технологическое образование в Москве, после еще года трудился на Московском электроламповом заводе и только потом получил диплом Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1974 года работал на «Мосфильме». Его картина «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все последующие десять фильмов режиссер также снимал по сценариям Миндадзе.

Абдрашитов отмечен наградами «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Вадим Абдрашитов является заслуженным деятелем искусств РСФСР. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как член союза кинематографистов РФ получала награду из рук покойного Абдрашитова.