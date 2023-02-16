Крепитесь! Названы самые несчастливые мужские и женские имена

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 480

Антропонимисты рассказали, какие имена притягивают неудачи к своим обладателям.

Крепитесь! Названы самые несчастливые мужские и женские имена

Фото: www.globallookpress.com / Andrea Matone

Выбор имени для малыша — одна из самых сложных задач, которые стоят перед молодыми родителями. Многие убеждены, что имя влияет на судьбу человека. Антропонимисты (специалисты по именам — Прим. ред.) огласили список женских и мужских имен, которые буквально обрекают своих носителей на сплошную черную полосу.

Несчастливым считается имя Диана. Лидеры по натуре, такие женщины и неприятностей к себе привлекают больше других. А Ады вполне могут оказаться успешными во многих сферах своей жизни, кроме романтических отношений. На личном фронте девушкам с этими именами не стоит рассчитывать на большое счастье.

«Магнитами» для неудач становятся также Авроры, Милены, Киры и Галины — в основном в силу непростых личностных качеств. Чрезмерная избалованность или неуместная прямолинейность могут сыграть с этими девушками не одну злую шутку.

Среди мужчин патологически невезучими названы Германы, Станиславы и Ярославы. Обладатели этих имен отличаются сложным характером, который то и дело становится причиной различных неприятностей. Богданов специалисты тоже не смогли назвать удачливыми. Из-за чрезмерной зависимости от матерей эти юноши часто оказываются в сложных ситуациях, выйти из которых достойно порой не могут.

Трудно приходится и Борисам. Созвучное с их именами «Борись!» фактически становится лозунгом, с которым они идут по жизни. Борисы, как правило, испытывают трудности в налаживании личных отношений. Из-за того, что на первое место эти мужчины ставят работу и карьеру, они регулярно сталкиваются с непониманием и обидой близких.

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Крепитесь! Названы самые несчастливые мужские и женские имена

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