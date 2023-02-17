Дети защитников: Путин провел встречу с уполномоченным по правам ребенка

Президент поручил обеспечить поддержкой детей всех участников СВО.

Дети всех, кто участвует в специальной военной операции, должны получить поддержку и льготы от государства.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Уполномоченным по правам ребенка. Мария Львова-Белова попросила главу государства обратить внимание на эту проблему.

Детский омбудсмен назвала отличным подарком решение президента об упрощенном предоставлении гражданства сиротам из ДНР, ЛНР и с Украины.