Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России

Эфирная новость 30

Замглавы Госдепа США Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Marines; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Без демилитаризации Крыма американская чиновница не видит будущего Украины.

Официальные лица в Вашингтоне договорились до прямых призывов наносить удары по территории России. Замгоссекретаря Виктория Нуланд, известная раздачей печенек на Майдане, теперь объявила, что военные объекты в Крыму — это законные цели для ВСУ.

«Мы полагаем, что в Крыму находится база дронов, а также командные пункты, которые значимы для России. В Крыму существуют массивные военные сооружения. Все это — легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — сказала Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

Нуланд добавила, что США поддерживают возвращение Киевом всех утраченных территорий. И анонсировала новый пакет санкций. Коллективный запад планирует ввести их уже 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции. Уже известно, что коснутся они российского ВПК и сферы высоких технологий.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
Энергия бешено растущего Дерева вступает в свои права. Ба-цзы-прогноз на ...

Последние новости

6:23
Вопреки классике: что может заставить жениться закоренелых холостяков
6:11
Оксана Акиньшина улетела из России
6:00
Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:50
Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России
5:31
«Человек гулял»: Зарубина рассказала о причине развода с Малининым
5:17
Таких женщин надо носить на руках: какие черты лица выдают идеальную жену

Сейчас читают

Зеленский оценил тактику российской спецоперации
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023