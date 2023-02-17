Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России

Без демилитаризации Крыма американская чиновница не видит будущего Украины.

Официальные лица в Вашингтоне договорились до прямых призывов наносить удары по территории России. Замгоссекретаря Виктория Нуланд, известная раздачей печенек на Майдане, теперь объявила, что военные объекты в Крыму — это законные цели для ВСУ.

«Мы полагаем, что в Крыму находится база дронов, а также командные пункты, которые значимы для России. В Крыму существуют массивные военные сооружения. Все это — легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — сказала Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

Нуланд добавила, что США поддерживают возвращение Киевом всех утраченных территорий. И анонсировала новый пакет санкций. Коллективный запад планирует ввести их уже 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции. Уже известно, что коснутся они российского ВПК и сферы высоких технологий.