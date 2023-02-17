Силовики применили слезоточивый газ. Есть задержанные.

Почти полмиллиона человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста во франции! К ночи демонстрации переросли в погромы и факельные шествия.

Демонстранты перекрывали улицы, блокировали работу предприятий и спровоцировали хаос на транспорте. В разгар беспорядков полиция применила слезоточивый газ.

Крупнейшие профсоюзы вывели на улицы нефтяников, железнодорожников, врачей и учителей. К ним присоединились студенты. А все из-за планов Макрона повысить возраст выхода на пенсию на 2 года до 64 лет.

Участники акций протеста теперь требуют не просто оставить все как было - а совершить обратный маневр и понизить пенсионную планку до 60 лет. А иначе грозят новыми еще более массовыми акциями.