Край демократии и прав человека: жандармы жестко разогнали акции протеста во Франции — видео
На протесты против пенсионной реформы во Франции вышли 440 тысяч человек
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Mylene Deroche; 5-tv.ru
Силовики применили слезоточивый газ. Есть задержанные.
Почти полмиллиона человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста во франции! К ночи демонстрации переросли в погромы и факельные шествия.
Демонстранты перекрывали улицы, блокировали работу предприятий и спровоцировали хаос на транспорте. В разгар беспорядков полиция применила слезоточивый газ.
Крупнейшие профсоюзы вывели на улицы нефтяников, железнодорожников, врачей и учителей. К ним присоединились студенты. А все из-за планов Макрона повысить возраст выхода на пенсию на 2 года до 64 лет.
Участники акций протеста теперь требуют не просто оставить все как было - а совершить обратный маневр и понизить пенсионную планку до 60 лет. А иначе грозят новыми еще более массовыми акциями.
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