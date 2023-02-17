Целая эпоха: чем запомнилась звезда «Трех мушкетеров» Ракель Уэлч

Карьера звезды началась в 1966 году с фильма «Фантастическое путешествие», а последнюю роль селебрити сыграла в 2013-м.

Ушла из жизни актриса из «Трех мушкетеров» Ракель Уэлч. Она запомнилась ролью Констанции. Об этом сообщает портал TMZ. Американской звезде было 82 года. Уточняется, что знаменитость скончалась дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Карьера Уэлч началась в 1966 году с фильма «Фантастическое путешествие», а последнюю роль селебрити сыграла в 2013 году.

Артистка имеет множество званий, а также награды в области кино, пишет dni.ru. Кроме того, ее запомнят, как секс-символ. У женщины остались двое детей. К слову, ее дочка в 1995 году была на обложке того же журнала, что и ее звездная мама.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти звезды фильма «Полицейская академия». Джордж Робертсон играл во всех частях франшизы, кроме последней, действия которой происходили в Златоглавой. Всего снято семь частей. Робертсон проработал на телевидении почти 15 лет.